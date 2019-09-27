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مواطن يختفي في ظروف غامضة أثناء توجهه لعمله بشرورة

مواطن يختفي في ظروف غامضة أثناء توجهه لعمله بشرورة
نايف السالم(صدى):

فُقِد مواطن في ظروف غامضة أثناء وصوله إلى محافظة شرورة مقر عمله، عقب إجازة أسبوعية في جازان بمحافظة ضمد.

ومن جانبهم، تقدم ذووه ببلاغ إلى الجهات المختصة للبحث عنه؛ نظرًا لكونه لم يصل إلى عمله؛ حيث انقطع الاتصال به عند الساعة الواحدة ظهرًا يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ١ / ١٤٤١.

وأوضحت الأسرة: «لم نجد كذلك مركبته التي كان يستقلها وهي النترا ذهبي، وقد استعنّا ببعض زملائه في البحث عنه في محافظة شرورة، وتم تبليغ شرطة شرورة بالواقعة».


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 83244 ] نشر منذ 15 دقيقة

الله يرده لاهله سالماً معافا .. آمين ,,

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