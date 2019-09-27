فتاة مخمورة تواجه شرطي حاول القبض على صديقها أمام ملهى ليلي

واشنطن(صدى):

أظهر مقطع فيديو الشجار القاسي الذي وقع أمام أحد الملاهي الليلية بين فتاتين مخمورتين وشرطي ضخم في مدينة ميامي التي تقع بولاية فلوريدا الأمريكية.

وبدأ الشجار عندما حاول الشرطي تقييد شاب تواجد مع الفتاتين داخل الملهى الليلي، حيث أنه تسبب في إثارة حالة من الفوضى لذلك اضطر أفراد الشرطة سحبه للخارج للتعامل معه.

في حين بدأ الضابط في وضع الأصفاد في يد الشاب حتى هرعت صديقته نحوه و ضربت الشرطي بحقيبتها، ولكنه سرعان ما دفعها بشدة لتسقط على الأرض ولا تستطيع المقاومة.