« التعليم » توضح موعد صرف رواتب المعلمين الجدد

نايف السالم(صدى):

أصدرت وزارة التعليم، بيانًا لتوضيح موعد صرف رواتب المعلمين الجدد.

وأوضحت الوزارة، أن المعلمين الجدد الذين تم تعيينهم خلال هذا العام حسب الأنظمة تم إعداد مسوغات رواتبهم اعتبارا من تاريخ مباشرة كل معلم حتى نهاية شهر ذي الحجة، وتم الصرف لهم بتاريخ 26/9/ ۲۰۱۹، وفقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بصرف رواتب موظفي الدولة، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تتوافق مع السنة الميلادية.

ودعت وزارة التعليم المعلمين والمعلمات إلى مراجعة إدارات التعليم التابعين لها في حال وجود استفسارات إضافية حيال ذلك.