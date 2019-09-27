الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 15 وظيفة صحية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل في (مستشفى الأمير سلطان العسكري بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بالهدا)، بمسمى (أخصائي مختبر Medical Technologist).

من خلال الرابط التالي:

1- أخصائي مختبر (Medical Technologist) (مستشفى الأمير سلطان العسكري بالطائف):هنــــــــــــا.

2- أخصائي مختبر (Medical Technologist) (مستشفى القوات المسلحة بالهدا):هنــــــــــــــا.