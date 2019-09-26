بالفيديو والصور.. مستشفى النعيرية يحتفي باليوم الوطني

عبدالله الشمري(صدى):

احتفت إدارة مستشفى النعيرية العام أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية باليوم الوطني الـ٨٩ تحت شعار ” همة حتى القمة “، وتوشحت مباني المرافق الصحية بقطاع النعيرية باللون الأخضر احتفاء بهذه المناسبة، وتخلل حفل الاحتفاء توزيع الهدايا والورود على مراجعي العيادات الخارجية وقسم الطوارئ، كما تم عرض فيلم مرئي من إنتاج قسم الشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي بالمستشفى وبمشاركة الكادر الطبي والإداري بالمستشفى بعنوان ” أنا بخير ” ، وقام مدير المستشفى بزيارة المرضى المنومين وهنأهم بهذه المناسبة وقدم لهم الهدايا والورود متمنيا لهم الشفاء العاجل.

ورفع مدير المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية حمد بن عايض القحطاني بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهدة الأمين وسمو أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه – حفظهم الله – والى كافه افراد الشعب السعودي، مشيرا إلى أن اليوم الوطني للمملكة يأتي في كل عام ليعيد ذكرى توحيد هذه البلاد الغالية، وذكرى ملحمة البناء الشامخ الذي أرسى دعائمه بهدي من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، موحد هذه البلاد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه. وأضاف: إن التاريخ ليكتب من الذهب لذلك القائد العظيم لما قام به من لم الشتات وتوحيد أجزاء هذه البلاد المترامية الأطراف، فقد أحسن النية وصدق الهدف والعقد بإعلاء كلمة التوحيد ورفع شأنها فأعزه المولى القدير ومن معه في بناء هذا الكيان الكبير.