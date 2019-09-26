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  3. بعد فتوى « المطلق » بجواز « الباروكة ».. الخثلان: الشباصات ملونة جائزة (فيديو)

بعد فتوى « المطلق » بجواز « الباروكة ».. الخثلان: الشباصات ملونة جائزة (فيديو)

بعد فتوى « المطلق » بجواز « الباروكة ».. الخثلان: الشباصات ملونة جائزة (فيديو)
علي القحطاني(صدى):

تحدث الشيخ سعد الخثلان، عن حكم استخدام النساء « الشباصات الملونة » في الشعر، وذلك بعد فتوى الشيخ الدكتور عبدالله المطلق عن جواز ارتداء « الباروكة ».

وقال « الخثلان » خلال برنامج « سؤال وجواب »، إنه « إذا كانت ملونة فلا بأس فالأصل فيها الجواز، لأنها من الزينة المباحة، ولا تدخل في الوصل الذي حرّمه الله ».

وأكد أن « الوصل المحرّم هو الذي فيه من التزوير والتدليس، والملونة ليس بها تدليس أو تزوير، فإذا كانت تشبه الشعر فهي من الوصل لكن إذا كانت ملوّنة فلا بأس ».

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 83240 ] نشر منذ 8 دقائق

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,

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