بعد فتوى « المطلق » بجواز « الباروكة ».. الخثلان: الشباصات ملونة جائزة (فيديو)
تحدث الشيخ سعد الخثلان، عن حكم استخدام النساء « الشباصات الملونة » في الشعر، وذلك بعد فتوى الشيخ الدكتور عبدالله المطلق عن جواز ارتداء « الباروكة ».
وقال « الخثلان » خلال برنامج « سؤال وجواب »، إنه « إذا كانت ملونة فلا بأس فالأصل فيها الجواز، لأنها من الزينة المباحة، ولا تدخل في الوصل الذي حرّمه الله ».
وأكد أن « الوصل المحرّم هو الذي فيه من التزوير والتدليس، والملونة ليس بها تدليس أو تزوير، فإذا كانت تشبه الشعر فهي من الوصل لكن إذا كانت ملوّنة فلا بأس ».
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83240 ] نشر منذ 8 دقائق
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,