لقطة من المدرجات تثبت صحة هدف محمد كنو الملغي

نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، تم تصويره من مدرجات ملعب استاد جامعة الملك سعود، صحة هدف لاعب الهلال محمد كنو في مرمى التعاون.

وألغى حكم لقاء الهلال والتعاون الروماني هاتيجان، هدفًا لمحمد كنو أحرزه في الدقيقة 50، بداعي خروج الكرة خارج الملعب بعد تنفيذ جيوفينكو ضربة الزاوية.

وتظهر اللقطات، أن الكرة لم تخرج من الملعب، ما يؤكد صحة هدف كنو.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف ليصبح رصيد 13 نقطة، وينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.