إحباط محاولات تهريب 4000 حزمة قات خلال احتفالات اليوم الوطني (صور)

عادل الحربي(صدى):

أحبطت دوريات الإمارة، بمحافظة الداير بني مالك، محاولة تهريب أكثر من 4000 حزمة من القات، خلال احتفالات اليوم الوطني الـ89.

واستغل المهربون، مناسبة اليوم الوطني لتهريب حزم القات خلال الـ72 ساعة الماضية، إلا أن جهود رجال الأمن تمكنت من إحباط عدد كبير من عمليات التهريب لأصناف مختلفة من الممنوعات.

وألقت الحملة المشتركة للأجهزة الأمنية بمحافظة الداير، القبض على أكثر من ١٤٠ متسللاً مخالفين لنظام الإقامة ونظام عبور الحدود، و أكثر من ٢٥٠ كرز من الدخان المهرب.

كما تم القبض على عددًا من المركبات المستخدمة في التهريب مع قائديها وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.