وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: تقني تخدير (الرياض)، ستشاري علم الأشعة التداخلية (الرياض)، كبير المراجعين الداخلين (الرياض)، كبير مراجعي الرعاية الصحية (الرياض) .

ومراجع داخلي (الرياض)، ممثل ثانٍ – خدمات دعم الأشعة (الرياض،(عامل نظافة (عدد وظيفتين/ الرياض)، استشاري مساعد التخدير (الرياض).

لمعرفة التفاصيل أضغط هنا .