عمر خربين: طموحنا آسيا (فيديو)

نواف السالم(صدى):

أعرب السوري عمر خربين، مهاجم نادي الهلال، عن سعادته بالفوز اليوم على التعاون وإحرازه هدفًا في المباراة اليوم.

وأكد خربين، أن الفوز جاء قبل مباراة مهمة في دوري أبطال آسيا أمام السد القطري، وهو ما يعطي دفعة معنوية للفريق.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية بعد المباراة، إنه مع الهلال لابد أن يكون اللاعب دائمًا مميزًا.

وأحرز عمر خربين، هدف التعادل للفريق في الدقيقة 9 من المباراة التي انتهت بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف، في منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي الهلال السد القطري، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب نص نهائي دوري أبطال آسيا.