إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب الجوف

نايف السالم(صدى):

أصيب ثلاثة أشخاص، في حادث انقلاب مركبة على الطريق الدولي بالجوف، مساء اليوم الخميس.

وتفصيلًا، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، بلاغًا عند الساعة 17:14 بوقوع حادث انقلاب، ما أدى إلى عدد من الإصابات على الطريق الدولي بالمنطقة الواقعة بين مركزي أبو عجرم والنبك أبو قصر.

وعلى الفور، تم ترحيل البلاغ لثلاثة فرق إسعافية حيث تمت المباشرة، إذ اتضح أنها ثلاثة إصابات متوسطة الخطورة و تم تقديم العناية الطبية لهم بالموقع ومن ثم نقلهم لطوارئ مستشفى أبو عجرم العام.