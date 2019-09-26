تعليم تبوك يحتفل باليوم الوطني بشعار همة حتى القمة

محمود البلوي(صدى):

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مساء اليوم على مسرحها بمناسبة اليوم الوطني الـ ٨٩ تحت شعار (همّة حتى القمّة).

وفِي كلمته خلال الحفل أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري على أن هذه الذكرى الغالية جاءت لترسيخ قيم الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، وتنمية للقيم الوطنية في نفوس الناشئة.

وقال العُمري : ” إن كان على حدودنا أسود وفي سمائنا صقور وبينهما فضاء فنحن جنوده، ولن نسمح لأعدائنا أن يتسللوا عبر آرائنا أو حساباتنا، فلنغرد للوطن حباً، وللوطنية وعياً، مؤكداً أن منسوبي التعليم ملتزمون بتربية الأجيال القادمة، تربية تتنامى فيها شخصياتهم وفق السياسة التعليمية التي حددتها بلادنا، ووفق المناهج التي خططتها وزارتنا، لتكون مدارسنا محضنا تربويا تغرس فيه جذور الوطنية “.

ورفع المدير العام التهنئة بمناسبة اليوم الوطني باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة والطلاب والطالبات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – ولسمو أمير منطقة تبوك ومعالي وزير التعليم، سائلاً الله عزّ وجل أن يديم على البلاد والعباد نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار والازدهار، مشيدا بما يقدمه أبطال القطاعات العسكرية المرابطون في الحد الجنوبي من تضحيات و بطولات في سبيل الدفاع عن أمن الوطن ومقدساته وثرواته.

وتضمّن الحفل لوحات إنشادية قدمها طلاب وطالبات المنطقة ، كما شمل الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني لوحة جدارية فنية ومعرضا فنياً احتوى العديد من الأعمال الوطنية التشكيلية من إعداد المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، بالإضافة إلى الرسومات والمجسمات المعبرة ورسائل تربوية لتنمية الحس الوطني والانتماء للوطن.

وحضر الحفل مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اللواء الطبيب عطيه بن محمد الزهراني الذي قدم مبادرة لاستضافة المعرض الفني في بهو المستشفى العسكري وتكريم أبرز الأعمال المنفذة وقدم مدير التعليم شكره وتقديره للواء الزهراني على هذه المبادرة الوطنية كما حضر الحفل المساعد للشؤون التعليمية ” بنين ” ماجد القعير والمساعد للشؤون المدرسية د. سلطان العنزي والمساعد الخدمات المساندة سعيد القحطاني ومدير إدارة نشاط الطلاب والمنسق العام للحفل د. عبدالله الحارثي وعدد من المسؤولين في الإدارات الحكومية بالمنطقة والمشرفين التربويين والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم.