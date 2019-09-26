شاهد.. بريطانيا تستعد لزفاف ملكي جديد دون إذن الملكة

لندن(صدى):

يستعد القصر الملكي في بريطانيا، إلى حفل زفاف جديد، إذ أعلن القصر عن خطبة الأمير بياتريس ابنة الأمير أندرو وحفيدة الملكة إليزابيث، على مليادير إيطالي.

وأعلن القصر الملكي عن خطبة الأمير بياتريس (31 عامًا) على الملياردير إدواردو مابيلي موززي (34 عامًا)، بعدما تقدم لطلب الزواج منها في وقت سابق من هذا الشهر في إيطاليا.

وأكد البيان أن الزواج سيكون في عام 2020، فيما نشرت الأميرة يوجين شقيقة الأميرة بياتريس، صورة التقطتها بنفسها لشقيقتها وخطيبها وأعربت عن سعادتها بخطبتهما.

والأميرة بياتريس، هي الوريثة التاسعة للعرش، لذلك فهي تستطيع الزواج دون طلب إذن الملكة كما فعل الأمير وليام والأمير هاري.