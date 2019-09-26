الخثري: غياب الزوج 3 أشهر لا يُفسخ النكاح (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

كشف الشيخ سعد الخثري، صحة قول إن النكاح يبطل إذا كان أحد الزوجين في غياب لمدة تزيد عن 3 أشهر عن الآخر.

وقال خلال لقائه ببرنامج « يستفتونك »، إن « هذا الكلام كلام خاطئ، والعقد يترتب عليه صحة النكاح ولا يُفسخ هذا العقد إلا بأسباب الفرقة

وأكد أن « أسباب الفرقة هي: الطلاق، الفصل من القاضي، الخلع، الموت، اللعان، فهذه أسباب الفرقة التي تكون بين الزوجين، وإذا غاب الزوج أشهر فإن الزوجة يحق لها أن تتقدم للقضاء وتخبره بحالها وتطلب خلعًا بعِوض أو فسخًا ».