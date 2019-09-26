النيران الصديقة تمنح الهلال فوزًا ديراماتيكيًا على التعاون (صور)

ماجد محمد:تصوير:عبدالعزيز حامدي(صدى):

فاز الهلال على نظيره التعاون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز التعاون هدفه الوحيد مبكرًا في الدقيقة 4 من عمر اللقاء إذ سجّله اللاعب سيدريك أميسي، فيما أدرك عمر خربين التعادل للهلال بعدها بـ 5 دقائق فقط.

وفي الشوط الثاني، منحت النيران الصديقة هدف التقدم للهلال، إذ أحرز ريان موسى هدفًا في مرماه في الدقيقة 68.

وينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، ويُصبح التعاون في المركز الـ11 برصيد 4 نقاط فقط.