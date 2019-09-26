المطلق: أخوة الدين أقوى الروابط وأعظم الأواصر
شدد عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله المطلق، على أهمية الروابط الأخوية في الدين وعظمتها، مؤكدًا أن أخوة الدين أقوى الروابط.
وقال ” المطلق ” في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” أخوّة الدين أقوى الروابط وأعظم الأواصر؛ لأن العلاقة الجامعة بين الأخوة في الله هي الإيمان بالله تعالى والحبّ فيه، قال تعالى: {إنّما المؤمنونَ إخوةٌ} “.
وأضاف ” فهي دائمة في الدنيا والآخرة لا تنقطع، قال تعالى: {الأخِلَّاءُ يومئذٍ بعضُهُمْ لبعضٍ عَدوٌّ إلا المتَّقين} “.
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