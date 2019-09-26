المطلق: أخوة الدين أقوى الروابط وأعظم الأواصر

علي القحطاني(صدى):

شدد عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله المطلق، على أهمية الروابط الأخوية في الدين وعظمتها، مؤكدًا أن أخوة الدين أقوى الروابط.

وقال ” المطلق ” في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” ‏أخوّة الدين أقوى الروابط وأعظم الأواصر؛ لأن العلاقة الجامعة بين الأخوة في الله هي الإيمان بالله تعالى والحبّ فيه، قال تعالى: {إنّما المؤمنونَ إخوةٌ} “.

وأضاف ” فهي دائمة في الدنيا والآخرة لا تنقطع، قال تعالى: {الأخِلَّاءُ يومئذٍ بعضُهُمْ لبعضٍ عَدوٌّ إلا المتَّقين} “.