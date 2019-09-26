النصر يختتم استعدادته للأهلي ويسعى لحفظ ماء الوجه (صور)

ماجد محمد(صدى):

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الخميس، تدريباته على ملعب الرمز استعدادا لمباراة الأهلي مساء غد الجمعة في جدة.

وشهدت تدريبات الفريق اليوم حضور رئيس النادي الدكتور صفوان السويكت، كما التقى مدرب الفريق فيتوريا باللاعبين حيث أوضح لهم برنامج الفريق لمباراة الغد.

وانطلقت تدريبات اليوم بتمارين لياقية متنوعة بدأت بالجري حول الملعب، وبعدها قسم المدرب اللاعبين لمجموعتين أجرى لهم تدريبات تكتيكية متنوعة.

.اختتم المدرب تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

وتغادر بعثة الفريق مساء اليوم الرياض متوجهة إلى جدة استعدادا لمباراة الأهلي مساء الغد على مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وشهد أداء النصر تراجعًا خلال الجولات الماضية، بعدما تلقى هزيمة ثقيلة من الحزم، في الجولة السابقة، جعلته يتراجع إلى المركز الخامس برصيد 7 نقاط، وكذلك تعادل أمام الشباب.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 7 نقاط أيضًا، وبفارق الأهداف عن النصر حامل اللقب.