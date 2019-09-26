تربوي: هناك تدني في مستوى الطلاب.. وحصة النشاط لا تؤثر (فيديو)

نايف السالم(صدى):

قال المستشار التربوي أحمد المتعب، إن أزمة حصة النشاط تكمن في تهيئة المدارس والبنية التحتية لها.

وأضاف:« المعلم يتنقل من فصل إلى فصل وقد يكون ليس لديه مكتب لوضع أدواته، فلا يجلب عتاده التعليمي، وكذلك الطالب لا يشعر بأن المكان مهيأ للنشاط ».

وتابع خلال برنامج « ياهلا »:« الناتج التربوي للمدارس في العموم متدني، تشيل (حصة النشاط) أو تحطها لن يؤثر، لأن هناك تدني في مستوى الطلاب ».

وأكمل: « أهداف حصة النشاط أغلبها إنشائي وديكور، والحقيقية أن أظافر المعلم قُلّمت ولا علاقة له بالمنهج، أما الطالب فتحول إلى مجرد آلة تردد وراء المعلم دون استيعاب ».

المستشار التربوي أحمد المتعب:

هذه العوائق تحول دون الاستفادة من (حصة النشاط) في مدارسنا..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/yhKQ0xLZab — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 26, 2019