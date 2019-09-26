لعبت دور الضحية واستعانت بزوجها لذبح عشيقها بعد ممارسة الرذيلة

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية متزوجة على قتل عشيقها في جريمة بشعة، بعد علاقة غير شرعية استمرت بينهما على مدار عامين كاملين.

وبدأت القصة منذ تزوجت سمية الشهيرة بـ«سومة» وهي في الـ14 من عمرها برجل يكبرها 17 عامًا، واستمر الزواج لمدة 15 عامًا بين المشاكل وأفعال الزوجة المشينة التي يحاول الزوج التغاضي عنها.

وترك الزوج الحرية لزوجته لفعل كل ما تريد؛ حتى لا تُصاب بالممل من الحياة معه نظرًا لأنه يكبرها بـ17 عامًا، ما دفع «سومة» لممارسة الرذيلة والدخول في علاقات متعددة مع شباب ورجال المنطقة.

وبعد علاقات متعددة، دخلت سومة في علاقة مع عشيقها الأخير والتي استمرت عامين كاملين، ولكن مع تكاثر الخلافات بينهما، وإقدام العشيق على فضح علاقتهما أمام شقيقها، قررت الانتقام والتخلص منه من خلال قتله.

واكتشفت الاجهزة الأمنية المصرية، هذه الجريمة البشعة في أبريل الماضي بعدما تغيب «أحمد.أ» 38 عامًا عن منزله، لتقوم الزوجة بالإبلاغ بعدما شكت في الأمر لسابقة علمها بارتباطه بعلاقة غير شرعية بجارتهم.

وبتفتيش منزل المتهمة، تم العثور على آثار دماء على سلم العقار وأمام باب الشقة، بالإضافة إلى كيس بلاستيك بداخله أسلحة بيضاء ملطخة بالدماء ورائحة كريهة تنبعث من داخل الشقة، إذ تم العثور على جثة العشيق داخل كرتونة ورأسه مفصولة عن جسده داخل كيس بلاستيك.

وأثبتت التحريات، تورط الزوج والشقيق في عملية القتل بعدما أقنعتهم المتهمة زوجها بأنها ضحية، وأن القتيل ابتزها بصورها الشخصية بعدما سرق هاتفها، ليشتركا معها في الجريمة بدافع الشرف.

وأكدت المتهمة في التحقيقات بعد القبض عليها برفقة الزوج والشقيق، قائلة «كانت بدأت علاقتي تسوء بأخويا وجوزي لما أخوه قاله مراتك علي علاقة بصاحب السوبر ماركت اللي في شارعكم ومش هو بس دي تعرف رجالة كتير والمنطقة كانت بتتكلم عليا قررت انهي الموضوع تماما وفكرت في خطة عشان أخلص من أحمد».

وأضافت « رغم إني كنت بخطط اقتله بس كنت بحبه وكل ما يجيلي البيت عشان أنفذ الجريمة أحس أنه واحشني ونمارس الجنس غير اني كنت بخاف أنفذ لوحدي فقررت تأجيل التنفيذ وأفكر في خطة جديدة.. كنت بستقبله في البيت وجوزي نايم في الأوضة اللي جنبنا وولادي كمان موجودين وروحتله قبل كدة بيته بس مراته قفشتنا وعملت فضيحة بس اقنعت جوزي أنها بتكدب وصدقني، وقولتهم إنه سرق تليفوني وابتزني بصور خاصة، وهما صدقوا وقرروا ينتقموا لشرفهم والفضيحة ».

واستقبلت المتهمة العشيق ليلة القتل في منزلها، وقام كل من الزوج والشقيق بضرب العشيق عدة طعنات لم تقتله وتركوه ينزف الدماء لمدة قاربت 6 ساعة، فيما قامت العشيقة بتصويره وهي يتوسل لعدم قتله، ولكن بعد فترة أمسك أحدهم برأسه وذبحه الآخر بينما لم تكتف المتهمة بذلك فقامت بفصل رأسه عن جسده.