صورة فاضحة لوزير الخارجية الإيراني ..وبن مساعد: ظريف أبدع

نايف السالم(صدى):

سخر عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس نادي الهلال السابق، من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بعدما ظهر يرقص على طاولة.

وقال ” بن مساعد ” في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” وزير الخارجية هو المسؤول عن شرح سياسة بلاده للعالم بأفضل طريقة ووزير الخارجية الإيراني أبدع في ذلك دون أن يتحدث ..والصورة تشهد “.

يذكر أن العديد من الصحف الأوروبية قد أكدت تورط إيران في هجمات أرامكو بالفترة الماضية، إلا أن وزير الخارجية الإيراني نفى تلك الأنباء مؤكدًا أنه ليس لإيران أي دخل بتلك الهجمات.