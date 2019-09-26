تدريب 3050 شخص على الإسعافات الأولية وإنعاش القلب

جازان(صدى):

نفذت صحة جازان عدة دورات في مجالي الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي حيث استفاد منها 3050 متدرباً من الجنسين .

وقد استهدفت صحة جازان منسوبي مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، وقادة وأعضاء الفرق التطوعية بالمنطقة، ومرتادي الشواطئ حيث وصل مجموع المستفيدين منها في هذه المواقع 1198 متدرباً.

وفيما يتعلق بالدورات الموجهة لمنسوبي التعليم العام فقد بلغ مجموع المستفيدين في المدارس 1852 متدرباً، منهم 113‪9 معلماً ومعلمة و713 طالباً وطالبة.

وتأتي هذه الدورات تواصلاً لجهود صحة جازان لتعزيز المبادرات المجتمعية للأفراد في المجال الصحي، ولخلق مجتمع صحي قادر على التعامل بوعي مع الأزمات الصحية الطارئة التي قد تصادف الفرد لتمكينه من التدخل السريع بالتصرف السليم في الوقت المناسب.