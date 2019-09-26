بيوم الوطن :صناعي جدة همتنا حتى القمة

طلال الغامدي(صدى):

نظم المعهد الصناعي الثانوي بجدة العديد من الفعاليات والبرامج احتفالا بيوم الوطن ٨٩ تحت شعار ” همة حتى القمة “.

حيث بدأت بمسيرة الوطن لمنسوبي المعهد تخللها عروض وطنية توشحت بالوان المملكة الخضراء والبيضاء، ورفع العلم السعودي وإطلاق البالونات بسماء وباحات المعهد، وعروض لمنتجات أبنائنا المتدربين بالاقسام الفنية، وواجبات شعبية تحاكي ثقافات مناطق مملكتنا الحبيبة.

بعد ذلك بدأ الحفل بمسرح المعهد بآيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني، وعرض مرئي لكلمات خالدة بعقول السعوديين من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير وولي عهده الأمين.

بعد ذلك قدمت العديد من المسابقات والعروض الفلكلوريه والمشاركات الوطنية من الأقسام الفنية.

تخلل الحفل لمسة وفاء وعرفان من منسوبي المعهد بتكريم أبناء المشاركين بالحد الجنوبي وذلك من خلال كلمة مدير المعهد م سعيد عبدالقادر الغامدي والذي رفع باسمه ونيابة عن منسوبي المعهد وأبنائه المتدربين بأسماء آيات التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني المجيد ٨٩.

وأشار مشرف العلاقات العامة والإعلام بالمعهد عيد مرعي الغامدي ان هنالك العديد من الفعاليات والبرامج بهذه المناسبة السعيدة على كل قلب مواطن،وذلك ومن خلال التزام المعهد بالمسؤليه المجتمعية اتجاه الوطن بإقامة العديد من البرامج التطويرية والمهنية المجانية للعديد من الجمعيات الخيرية، والقيام بأعمال صيانة تطوعية للمساجد عطفا على زراعة أكثر من ألف شتلة زراعية بميادين وشوارع محافظة جدة.