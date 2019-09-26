« الفجر الكاذب » في سماء الوطن العربي لونه كالحليب

نايف السالم(صدى):

تعتبر الفترة الحالية من سبتمبر والأشهر المقبلة أوقات مناسبة لرصد ضوء البروج أو « الفجر الكاذب » في سماء الوطن العربي وكامل النصف الشمالي من الكرة الأرضية؛ نظرًا لأن دائرة البروج تقع تقريبا بشكل مستقيم بالنسبة للأفق الشرقي.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إنه « خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر، وهي فرصة رائعة لالتقاط صور لضوء البروج وهلال القمر سويا نظرا لأن كليهما سيقع باتجاه الأفق الشرقي ».

وأضاف: « وفي صبيحة يوم السبت 28 سبتمبر 2019 سيكون القمر في مرحلة المحاق بين الأرض والشمس وبعد ذلك سيعود إلى سماء المساء ما سيترك سماء الفجر مظلمة لرؤية ضوء البروج بسهولة ».

وأوضح أن «ضوء البروج هرمي الشكل له لون الحليب يشاهد باتجاه الأفق الشرقي قبيل ظهور الفجر الصادق بحوالي ساعه أو نحو ذلك ولكن يجب أن يكون الراصد في موقع مظلم تماما بعيد عن أضواء المدن التي تطمس الأضواء الطبيعية في السماء».

وأكمل: « ويمكن رؤية ضوء البروج لمدة تصل 60 دقيقة قبل بداية إنبثاق ضوء الفجر الصادق، ولذلك فإن البحث عن ضوء البروج يكون بحوالي 80 الى 120 دقيقة قبل شروق الشمس ».

وبيّن أنه « على عكس ضوء الفجر، لايوجد لضوء البروج لون وردي فالسماء المحمرة قبل شروق الشمس وبعد غروبها نتيجة لتبعثر ضوء الشمس بسبب الغلاف الجوي حول الأرض، أما بالنسبة لضوء البروج فإن مصدره خارج الغلاف الجوي للأرض، فهو عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن جزيئات الغبار التي تتحرك في مستوى الأرض والكواكب حول الشمس ».

جدير بالذكر بأن ضوء البروج لاعلاقة له بالمجموعات النجمية التي تمثل البروج في دائرة البروج .