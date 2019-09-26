«أرامكو» تستعد لتعاون مشترك مع ثالث أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم

وكالات(صدى):

أكدت وكالة رويترز للأنباء، أن شركة أرامكو خاطبت جهاز أبوظبي للاستثمار والعديد من الصناديق السيادية الأخرى، وذلك للاستثمار في الشركة، أملاً في تحقيق تقييمها المستهدف عند 2 تريليون دولار.

وقالت الوكالة إن المحادثت الأولية تمت في الأشهر القليلة الماضية بين السعودية والعديد من دول الخليج، بالإضافة لصناديق الثروة السيادية لتلك الدول.

وأضافت أن هناك ترتيبات تجري حاليًا لاجتماع مرتقب في شهر أكتوبر المقبل، وذلك بين إدارة أرامكو وطاقم من جهاز أبو ظبي للاستثمار الذي يعد ثالث أكبر صندوق للثروة السيادية.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم التواصل أيضًا مع صندوق “جي آي سي” السنغافوري، لكن لم تنجح المفاوضات حتى الآن.