خطورة عدم التحكم في الضغط على الذاكرة
أوضح الدكتور خالد النمر أستاذ واستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، خطورة عدم التحكم في الضغط على الذاكرة.
وقال النمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن عدم التحكم بالضغط من أسباب تدهور الذاكرة ولذلك بعدة طرق منها تسببه بجلطات صغيرة جداً متعدده في الدماغ (لا يحس بها المريض).
في حين قال : هناك أشياء يكرهها القلب: الكسل، زيادة الوزن، ارتفاع الكلسترول، ارتفاع الضغط، شرب الخمر، التدخين، قلة النوم، الاكثار من الأكل الدسم، ساعات عمل تزيد عن 9 ساعات يوميا، كثرة التوتر والانفعال.
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