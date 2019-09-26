علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر أستاذ واستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، خطورة عدم التحكم في الضغط على الذاكرة.

وقال النمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن عدم التحكم بالضغط من أسباب تدهور الذاكرة ولذلك بعدة طرق منها تسببه بجلطات صغيرة جداً متعدده في الدماغ (لا يحس بها المريض).

في حين قال : هناك أشياء يكرهها القلب: الكسل، زيادة الوزن، ارتفاع الكلسترول، ارتفاع الضغط، شرب الخمر، التدخين، قلة النوم، الاكثار من الأكل الدسم، ساعات عمل تزيد عن 9 ساعات يوميا، كثرة التوتر والانفعال.