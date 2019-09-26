مكتبة جرير توفر وظائف شاغرة للرجال بالرياض بمجال صيانة الهواتف

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت مكتبة جرير ، وظائف شاغرة للرجال (دوام كامل)، للعمل بمدينة الرياض، بمسمى (فني صيانة هواتف) .

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويمتلك خبرة لا تقل عن سنة في صيانة الهواتف، و يفضّل من لديه شهادة مُعتمدة في صيانة أجهزة أبل.

وقالت الشركة أن التقديم بدأ اليوم الخميس بتاريخ 2019/09/26م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وتُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]