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مكتبة جرير توفر وظائف شاغرة للرجال بالرياض بمجال صيانة الهواتف

مكتبة جرير توفر وظائف شاغرة للرجال بالرياض بمجال صيانة الهواتف
فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت مكتبة جرير ، وظائف شاغرة للرجال (دوام كامل)، للعمل بمدينة الرياض، بمسمى (فني صيانة هواتف) .

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويمتلك خبرة لا تقل عن سنة في صيانة الهواتف، و يفضّل من لديه شهادة مُعتمدة في صيانة أجهزة أبل.

وقالت الشركة أن التقديم بدأ اليوم الخميس بتاريخ 2019/09/26م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وتُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]


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