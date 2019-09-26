تعليم القريات يقيم لأهالي الحديثة حفل اليوم الوطني 89 بالشراكة مع بلدية الحديثة

هناء سعود(صدى):

أقامت يوم أمس الأربعاء الموافق ١٤٤١/١/٢٦ إدارة تعليم محافظة القريات ممثلة بقطاع مدارس الحديثة ( بنات) حفل اليوم الوطني السعودي ٨٩ النسائي تحت إشراف مدير إدارة التعليم الدكتور محمد الثبيتي بالشراكة المجتمعية مع بلدية الحديثة برئاسة المهندس الضمني حطاب الرويلي.

بدأ الحفل بحضور مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذة وطفاء الفندي. حيث اشتمل الحفل على العديد من الفقرات المنوعة من العروض والأناشيد والقصائد الوطنية ومسابقة الإلقاء الشعرية والاستعراض قدمتها مدارس الحديثة وهي روضة أطفال الحديثة بقيادة الأستاذة نادية الغشمري والابتدائية الأولى بالحديثة بقيادة الأستاذة امل العسعوس والابتدائية الثانية بقيادة الأستاذة ابتسام الجهني ومتوسطة وثانوية الحديثة بقيادة الأستاذة أسماء السويف وتنسيق الأستاذة حسناء الغامدي . كما اشتمل على معرض وطني لأعمال ومشاركات الطالبات والمعلمات، وفقرة مشاركات الأهالي التي تنوعت مابين أسئلة ثقافية وتاريخية وتوزيع الجوائز المقدمة من بلدية الحديثة.

كما يوجد ركن خاص لجمعية الثقافة والفنون بالجوف فرع محافظة القريات شاركت فيه الرسامتين دلع خالد واشواق البرقان بفقرة الرسم المباشر ،

الجدير بالذكر أن هذا الحفل يعتبر الأول والخاص لأهالي الحديثة، وقد استمتع الحضور بالحفل وبالفقرات المعدة من قبل قطاع مدارس الحديثة، وأعرب الحضور عن شكرهم لإدارة تعليم القريات وبلدية الحديثة على هذه المبادرة مع أمنياتهم أن تتكرر في كل عام.