محافظ ميسان يرعى احتفال اليوم الوطني

حسن الزهراني (صدى):

رعى محافظ محافظة ميسان الأستاذ عبدالله بن حسن الفيفي مساء أمس الأربعاء احتفال أهالي محافظة ميسان بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانون للمملكة العربية السعودية بمقر المركز الحضاري بالمحافظة بحضور رؤساء المراكز ورؤساء الدوائر الحكومية وشيوخ القبائل وأعيان المحافظة وجمع من الأهالي.

وبدأت الفعاليات بمسيرة الولاء والوفاء التي انطلقت من مقر بلدية محافظة ميسان عصراً وجابت شوارع المحافظة الرئيسية بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والمواطنين قبل أن تنتهي بمقر الاحتفال الذي نظمته بلدية محافظة ميسان، بمشاركة عدد من الجهات، وبدعم من الشيخ عبدالله بن دريويش الحارثي.

وبدأ الحفل الخطابي الذي أقيم على المسرح الخارجي الجديد الذي دشنته البلدية مؤخراً بعد صلاة المغرب بالقرآن الكريم، ثم ألقيت عدد من القصائد والكلمات التي تعبر عن حب الوطن وأهمية المناسبة، ثم تفاعل الحضور مع الشيلات الشعرية التي قدمها عدد من المنشدين، ومن ثم تكريم الجهات المشاركة.

واختتمت الفعاليات بحفل العرضة الشعبية الذي شارك به نخبة من أبرز شعراء المحافظة وعلى رأسهم الشاعر المعروف مصلح بن عياد والشاعر عواض الربيعي والشاعر شاكر بن فطيس والشاعر يوسف الثقفي، ثم تناول الحضور طعام العشاء الذي أقيم بهذه المناسبة.