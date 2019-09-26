أمطار غزيرة تضرب المملكة في طقس الجمعة المتوقع

الرياض(صدى):

تستعد العديد من مناطق المملكة، غدًا الجمعة، لاستقبال أمطار غزيرة مصحوبة برياح تحد من الرؤية، بالإضافة لظهور الصحب الرعدية على بعض المناطق الأخرى.

ومن المتوقع أن تهطل الأمطار بغزارة في مناطق نجران وجازان وعسير، بينما تنشط الرياح مع السحب الرعدية من منطقة الباحة حتى مرتفعات مكة المكرمة.

كما من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح المصحوبة بالأتربة في مناطق أخرى بالمدينة المنورة وتبوك والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن يظهر ارتفاع ملحوظ في الأمواج من متر إلى مترين، على أن تكون الرياح شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة.

وتنخفض الأمواج بشكل بسيط في الخليج العربي من نصف متر إلى متر، على أن تكون الرياح جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة.