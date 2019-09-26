بومبيو : إيران لا تتصرف كدولة طبيعية وسنواصل العقوبات على طهران

واشنطن(صدى):

أكد وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، اليوم الخميس، أن العقوبات الأمريكية ستتواصل على طهران في حال واصلت سياساتها الحالية.

وقال الوزير الأمريكي خلال مؤتمر صحفي : إيران لا تتصرف كدولة طبيعية والعقوبات الأمريكية ستتواصل على طهران.

في حين طالب الوزير الحكومة السورية بالإفراج عن كل المعتقلين، قائلًا : سنحاسب الحكومة السورية في حال استخدمت السلاح الكيماوي.

وأضاف : الولايات المتحدة وصلت إلى استنتاج بأن القوات السورية استخدمت غاز الكلور كسلاح كيماوي في شهر مايو الماضي.