بومبيو : إيران لا تتصرف كدولة طبيعية وسنواصل العقوبات على طهران
أكد وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، اليوم الخميس، أن العقوبات الأمريكية ستتواصل على طهران في حال واصلت سياساتها الحالية.
وقال الوزير الأمريكي خلال مؤتمر صحفي : إيران لا تتصرف كدولة طبيعية والعقوبات الأمريكية ستتواصل على طهران.
في حين طالب الوزير الحكومة السورية بالإفراج عن كل المعتقلين، قائلًا : سنحاسب الحكومة السورية في حال استخدمت السلاح الكيماوي.
وأضاف : الولايات المتحدة وصلت إلى استنتاج بأن القوات السورية استخدمت غاز الكلور كسلاح كيماوي في شهر مايو الماضي.
اترك تعليقاً