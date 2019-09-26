حسام البدري: رفضت مواجهة البرازيل والأرجنتين.. وسنحل أزمة صلاح

ماجد محمد(صدى):

كشف المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، حسام البدري، عن رفضه خوض لقاءًا وديًا مع البرازيل أو الأرجنتين، وإنما رأى أن الأفضل هو إقامة لقاء ودي مع منتخب أفريقي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري لكرة القدم لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب، إذ قال «البدري»: «عندما جاء عرض مواجهة منتخب البرازيل، لم يكن هناك مدير فني للمنتخب المصري، ولهذا تم رفض العرض، جاء عرض من منتخب الأرجنتين، ولكننا رفضنا خوض تلك المباراة؛ لأننا سنواجه كينيا، في تصفيات أمم أفريقيا ».

وأضاف: « بنسبة كبيرة، سنواجه منتخب بوتسوانا وديًا في الأجندة الدولية بعد أن وصلت الموافقة الرسمية منهم ».

وتطرق إلى الحدث عن أزمة الدولي المصري محمد صلاح، إذ قال: « محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي قيمة كبيرة ونسعى لإنهاء أزماته ونحتاج لدعم الجماهير المصرية، يتم حاليًا بحث المشاكل التي تعرض لها محمد صلاح لمنع تكرارها في المستقبل ».

وتابع:« سيتم التواصل بصورة مباشرة مع صلاح خلال الساعات المقبلة لإنهاء أي أزمات، خاصة بعد عدم اعتماد تصويت اتحاد الكرة المصري في جائزة الأفضل التي ينظمها فيفا.. صلاح قيمة كبيرة، ويجب أن نتعامل معه باحترافية كبيرة حتى لا يؤثر ذلك على مستواه مع الفراعنة في الفترة المقبلة ».

كما أقر بوجود أزمة في مركز المهاجم بالكرة المصرية، بالقول: « بالفعل هناك أزمة في مركز المهاجم بعد إصابة مروان محسن مهاجم الأهلي وغيابه عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع على الأقل.. أسعى لضم بعض العناصر الجديدة من الشباب، الذين قدموا أداءً متميزًا مع أنديتهم في الفترة الماضية ».

وأكمل: « لست عدوًا للنجوم كما يتردد، ولكنني حققت معهم العديد من البطولات خلال فترة تواجدي بالأهلي، لكني على الجانب العملي أتعامل بما فيه مصلحة الفريق ».