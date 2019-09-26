الهيئة العامة للزكاة والدخل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض.

وذلك بالمسميات التالية (رئيس قسم إدارة الفعاليات، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام).

لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

رئيس قسم إدارة الفعاليات (Events Management Section Head):هنــــــــا.

رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام (PR and Media Relations Section Head):هنــــــــــــــــا.