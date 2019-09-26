شركة مصفاة ساتورب توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وأمنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات .

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدقق داخلي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الهندسة، ضمان الجودة/ التحكم)، أو ما يعادلها.

– أخصائي البيئة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البيئة، الهندسة الكيميائية)، أو ما يعادلها.

– رجل أمن: شهادة الثانوية العامة.

وقالت الشركة، إن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط هنا .