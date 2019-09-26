الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال التركي بعد تصريحات أردوغان

القاهرة(صدى):

كشف مصدر دبلوماسي، أن وزارة الخارجية المصرية استدعت القائم بالأعمال التركي في القاهرة، حيث سلّمته مذكرة احتجاج على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأدلى أردوغان، بتصريحات معينة حول وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الأخيرة وذلك في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة بالأمم المتحدة.

وعدّدت الخارجية المصرية في بيان لها، 6 نقاط تمثل الدليل على عبثية حديث أردوغان عن العدالة، وهي:

1- وجود ما يزيد عن 75 ألف مُعتقلاً سياسياً في تركيا بين مدنيين وعسكريين، وهو ما يُبرر التوسع الكبير الذي يقوم به النظام الحاكم في تركيا في إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخراً.

2- وقوع عشرات حالات وفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية.

3- فصل أكثر من 130 ألف موظفاً تعسفياً من وظائفهم الحكومية.

4- مُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين.

5- حبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجناً للصحفيين والإعلاميين وفقاً للعديد من التقارير الدولية.

6- فرار عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية في البلاد.