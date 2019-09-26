أساليب خاطئة تجعل طفلك لا يستمع إليك

أميرة خالد(صدى):

كشف مختصون في تربية الأطفال عن أبرز الأساليب الخاطئة التي تتبعها أغلب الأمهات في تربية أطفالهن وتضعهن في وضع محرج.

وقال المختصون ، لا تدرك الكثير من الأمهات أن إخبار الطفل بطلب معين يحتاج منها لقوله بطريقة خاصة، بمعنى إذا كان طلبك إجباري للطفل كالقيام بواجبه المدرسي، تفريش الأسنان أو الذهاب للنوم فلا تجعليه يبدو في شكل طلب بل يكون أمر “حان وقت النوم عليك الذهاب للسرير” وستلاحظين مدى تفاعل الطفل معك لأنه تلقى أمر واضح ومفهوم خاصة مع نبرة صارمة.

قد تعتقدين أن طفلك جاهز لتنفيذ أوامرك “لا تفعل ذلك“…”توقف عن اللعب واخلد للنوم” لكنه في حقيقة الأمر قد يرفض ليس عن قصد بل لأنهلا يدرك السبب الذي يدفعه للقيام بذلك. ستحتاجين أيتها الأم في هذه الحالة إلى تفسير طلبك للطفل حتى يتمكن من تنفيذه دون مشاكل مثل “قم بتنظيف أسنانك حتى تحميها من التسوس“.

وأضافوا ، لا توجد عقوبات واضحة : اعلمي أيتها الأم أن المقصود من العقوبة هو تسليط الضوء على الخطأ الذي ارتكبه الطفل حتى يفهم متى يجب عليه الرفض أو تطبيق الأمر الموجه له، ثانيا لا تقومي بوضع عقوبات وهمية أو لا تؤثر فعلا على سلوك الطفل ولا تبالغي في العقاب أيضا.

ومن المؤكد أن الطفل سيشعر بالملل أو التعب من الأوامر التي لا تنتهي خاصة إذا كانت بلام النهي “لا تفعل“…”لا يجب عليك القيام بذلك“…”قلت لا“…يمكنك جعل الطفل يستمع إليك إذا جعلت طلبك يبدو مرحا…استخدمي لعبته المفضلة وتحدثي بصوت مغاير أو اجعليها تبدو على شكل أغنيته المفضلة وستلاحظين مدى تفاعله معك.