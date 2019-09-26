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بالفيديو.. تمارين بسيطة مهمة للحفاظ على الظهر والعمود الفقري

بالفيديو.. تمارين بسيطة مهمة للحفاظ على الظهر والعمود الفقري
أميرة خالد(صدى):

كشفت مدربة اليوغا شدا الدهش، اليوم الخميس، عن مجموعة تمارين رياضية بسيطة مهمة للحفاظ على الظهر والعمود الفقري.

وقالت المدربة خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : إن هناك تمارين رياضية بسيطة تعالج آلام الجلوس لأوقات طويلة.

وأضافت : هذه التمارين يمكن ممارستها أثناء الجلوس دون الشعور بالتعب أو الإرهاق، مؤكدة على ضرورة التنفس بشكل صحيح.


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