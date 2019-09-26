بالفيديو.. تمارين بسيطة مهمة للحفاظ على الظهر والعمود الفقري
كشفت مدربة اليوغا شدا الدهش، اليوم الخميس، عن مجموعة تمارين رياضية بسيطة مهمة للحفاظ على الظهر والعمود الفقري.
وقالت المدربة خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : إن هناك تمارين رياضية بسيطة تعالج آلام الجلوس لأوقات طويلة.
وأضافت : هذه التمارين يمكن ممارستها أثناء الجلوس دون الشعور بالتعب أو الإرهاق، مؤكدة على ضرورة التنفس بشكل صحيح.
مجموعة تمارين رياضية بسيطة مهمة للحفاظ على الظهر والعمود الفقري#برنامج_سيدتي#خليجية@shadaaldahash pic.twitter.com/NeXDJf8ooK
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 26, 2019
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