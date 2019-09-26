بالصور.. الكشف عن داخلية سيارة شيفروليه كورفيت 2020 الجديدة

واشنطن(صدى):

كشف مختصون في مجال السيارات في صور تم تداولها ما تخفيه السيارة الرياضية الأمريكية كورفيت سي 8 ستينجراي – Corvette C8 Stingray 2020 أسفل هيلكلها بعد أن تمت عملية قطع أحد نسخها ، لتوضح لنا ما تخفيه سيارة كورفيت الأجدد المزودة بـ محرك وسطي .

وأظهرت الصور شاصي السيارة الرياضية الأمريكية الصنع بكل وضوح وتوضح أنظمة التعليق وميكانيك كورفيت C8 وأنظمة الفرامل فيها ، بدون وجود أي شيء يحجب عملية رؤية هذه الأجزاء الخفية في أجدد سيارات شيفروليه 2020 .

وتعتمد كورفيت C8 موديل 2020 الجديدة بالكامل على محرك وسطي من نوع LT2 V8 مكون من 8 اسطوانات سعة 6.2 لتر يولد قوة 390 حصان (395 حصان مع في حال طلب حزمة Z51) و 637 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل هذا المحرك مع قير اوتوماتيكي من 8 سرعات ، تستطيع كورفيت المزودة بحزمة Z51 التسارع من السكون إلى سرعة 96 كم/س (60 ميل/س) خلال أقل من ثلاث ثوان .

ويبدأ سعر سيارة شيفروليه كورفيت 2020 الجديدة بالكامل في السوق الامريكي من 59,995 دولار أمريكي أي ما يعادل 224,981 ريال سعودي لنسختها القياسية ، يجدر الإشارة إلى أن كورفيت C8 كشف 2020 الجديدة بالكامل ستظهر رسمياً يوم 2 اكتوبر القادم .