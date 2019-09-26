بالفيديو… قناة أمريكية تقطع خطاب ترامب : « لايقول الحقيقة »

واشنطن(صدى):

قطعت قناة « إم إس إن بي سي » الأميركية الصوت عن البث الحي لمؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء.

وقالت المذيعة نيكول والاس إن الرئيس ” يكرر الاتهامات حول منافسه الديمقراطي جو بايدن في محاولة للتشويش على مسألة التحقيق ضده “.

وأضافت في اللحظة التي قطعت فيها القناة خطاب ترمب: نحن نكره حقاً أن نفعل ذلك، لكن الرئيس لا يقول الحقيقة .

وتابعت أن ” الأمر المذهل هو أن ترامب يحاول حرف مسار قضية المساءلة والعزل إلى اتجاه مغاير ” .