آلاء الهندي تصدم جمهورها: حاولت إزالة الشنب فاحترقت

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الفنانة الكويتية آلاء الهندي، عن قصتها الخاصة مع الشنب و«السكسوكة»، مؤكدة تعرضها للحرق بسبب استخدام الشمع.

وظهرت آلاء الهندي في مقطع فيديو من إحدى صالونات التجميل، لافتة إلى أن «سكسوكة» كانت تظهر على وجهها عندما كانت صغيرة.

وأوضحت أنها ذهبت إلى صالون التزيين عندما أصبحت في الـ13 من عمرها، وعندما حاولت المزينة تخليصها من الشنب والسكسوكة الظاهرين على وجهها تسبب في حرقها.

وقالت «وضعت المزينة الشمع على هذه المنطقة لوقت طويل قبل أن تنزعه، ما تسبب في حروق تركت أثر بعد ذلك»، مشيرة إلى أن اللون الداكن فوق تلك الشفة ليس اختلافًا أو سوادًا بل هو حرق نتج عن استخدام الشمع.