وظيفة إدارية شاغرة في شركة خدمات الملاحة الجوية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، باب التقديم إلى وظيفة إدارية شاغرة؛ للعمل بالشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، أن الوظيفة المتاحة تحت مسمى «أعمال الموارد البشرية HR Business Partner».

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص «إدارة الأعمال، الموارد البشرية» أو ما يعادلها، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الموارد البشرية.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا اليوم الخميس 2019/09/26م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي اضغط هنا

ويتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة