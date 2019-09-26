اعيدي الشباب لبشرتك بقناع الثوم والعسل

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في التجميل ، أنه يمكن استخدام التوم في تحضير وصفات طبيعية تساعد على اعادة النضارة والشباب الى الإطلالة ، حيث أنه غني بمضادات الأكسدة الفعالة كما انه مصدر طبيعي للكثير من الفيتامينات والمعادن وغيرها من المواد النباتية التي تؤدي دور المطهر والمكافح للالتهابات .

وتحتاج احدى تلك الوصفات إلى حبة من الثوم، ملعقة طعام من الطين الأبيض وملعقتي طعام من العسل الطبيعي.

تطحن حبة الثوم وتمزج جيداً مع الطين الابيض والعسل. يطبق المزيج على كل مساحة الوجه بعد تنظيفه ويترك لمدة تتراوح بين 10 و20 دقيقة قبل الغسل بالماء البارد.

ومن اجل تخليص البشرة من الكثير من الشوائب ينصح بتطبيق الوصفة من مرتين الى 3 مرات اسبوعياً. فهذا يعيد إليها نقاءها وشبابها.