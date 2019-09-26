تميم يناقض نفسه ويشكر القوات بإتمام مهامها العسكرية في ليبيا (فيديو)

نايف السالم(صدى):

وقع تميم بن حمد، أمير قطر، في سقطة جديدة من سقطاته خلال حديثه في الأمم المتحدة.

وأظهر مقطع فيديو، تميم بن حمد وهو يشكر القوات على أدائها مهام عسكرية واستخباراتية في ليبيا.

يأتي ذلك في ظل ادعاءات تنظيم الحمدين الدائمة بأنه لا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلا أن تميم يناقض نفسه وادعاءاته بهذه التصريحات الخطيرة.

جاء ذلك خلال كلمته بالدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل نحو يومين.

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