 المانغا تمنع تساقط الشعر

أميرة خالد(صدى):

تعاني النساء من مشكلة تساقط الشعر، حيث يمكن اللجوء الى بعض الوصفات التي تحتوي على مكونات طبيعية ومنها وصفة المانغا، وهي عبارة عن ” حبة مانغا واحدة، حبتا موز، ملعقتا طعام من حليب جوز الهند و4 ملاعق طعام من زيت الزيتون “.

وتخفق كل المكونات جيداً حتى تتحول الى مزيج متجانس حيث يتم تطبيقه على كل مساحة الشعر الجاف ثم تغطية الرأس بقبعة الاستحمام لمدة 40 دقيقة.

وينصح الخبراء بتطبيق هذه الوصفة مرة اسبوعياً لمدة شهر، حيث يرتبط تساقط الشعر بعوامل عدة منها الوراثة واضطراب الهرمونات ومشاكل الغدة الدرقية والخضوع لبعض العلاجات وتناول بعض الادوية اضافة الى التوتر.