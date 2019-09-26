غرق مبتعث سعودي في أمريكا.. وجثمانه يصل خلال يومين

واشنطن(صدى):

توفي المبتعث السعودية شرف الهاشم، أمس الأربعاء، غرقًا في إحدى البحيرات الأمريكية.

وتفصيلًا، صرّح علوي الهاشم « شقيق الفقيد » بأن أخاه (24 سنة) كان يدرس في سنته الأخيرة للحصول على البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية بجامعة كليفلاند ستيت بولاية أوهايو.

وأشار إلى أنه خلال ممارسته رياضة كرة القدم، سقطت الكرة في مياه إحدى البحيرات واختفى عن الأنظار بشكل مفاجئ أثناء محاولته التقاطها مرة أخرى.

وأفاد بأن أصدقائه اتصلوا بالشرطة وبعد عمليات بحث استطاعت استخراج الجثة من قاع البحيرة، ومن ثم نُقل إلى مستشفى « مترو هوسبيتال » لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد أن السفارة في الولايات المتحدة، تواصلت مع الأسرة للإبلاغ بالوفاة، فيما تجري الأسرة اتصالاتها مع المستشفى لإنهاء الإجراءات الرسمية ونقل الجثمان إلى المملكة.

يشار إلى أن الفقيد من محافظة الطائف، وهو غير متزوج، ولديه 4 أشقاء « مصطفى، علوي، حسين، فاطمة ».