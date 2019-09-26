  • الخميس 26

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. حكم راية مخمور يحاول الجري مع الكرة

بالفيديو.. حكم راية مخمور يحاول الجري مع الكرة

بالفيديو.. حكم راية مخمور يحاول الجري مع الكرة
طلال الغامدي(صدى):

وثق مقطع فيديو التقطته عدسات أحد المشاهدين، اليوم الخميس، حكم راية مخمور لا يستطيع الوقوف متزنا.

وظهر الحكم في الفيديو وهو يحاول الجري مع الكرة، إلا أن محاولاته فشلت وسقط متعثرا، وسط ضحك المشاهدين على موقفه الغريب.

وأثار المقطع غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن الحكم وضع نفسه في موقف محرج أمام الجماهير.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2368 ] نشر منذ 13 دقيقة

هههههههههههههههه ههههههههههه.

[ عدد التعليقات: 83205 ] نشر منذ 6 دقائق

ههههههههههههههههههههه ,,

,, استغفر الله العظيم ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *