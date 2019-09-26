الاتحاد يصل الرياض استعدادًا للشباب (صور)

ماجد محمد(صدى):

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إلى الرياض، برئاسة رئيس النادي أنمار الحائلي.

ويأتي ذلك استعدادًا لخوض مواجهة الشباب مساء غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه الرئيسي للمبارة مساء اليوم الخميس في الرياض.

ويحتل الشباب المركز السابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الاتحاد المركز الـ 14 برصيد 3 نقاط في 3 مباريات خاضها، حيث يتبقى له لقاء مؤجل أمام التعاون.