على شرف محافظ القنفذة بلدية المظيلف تحتفل باليوم الوطني التاسع والثمانون

حامد العمري (صدى):

أقامت بلدية مركز المظيلف مساء أمس احتفالاً مميزاً بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانون لليوم الوطني ، بدأ باستقبال مديري الإدارات الحكومية وعلى رأسهم محافظ القنفذة سعادة الأستاذ فضا بن بين البقمي ومشايخ القبائل والأعيان والفرق المشاركة.

أقيم الحفل على مسرح البلدية الكائن بكورنيش المظيلف ، والذي تمّ تجهيزه بالكامل من منصّة وإنارات وصوتياتً، ليظهر الحفل بالشكل اللائق ، حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم وكلمة الأهالي ثم كلمة رئيس بلدية المظيلف المهندس سليمان بن أحمد الذيبي ثم كلمة محافظ القنفذة فضا بن بين البقمي .

تخلل الحفل قصيدة نبطية بهذه المناسبة بالإضافة إلى شيلة وطنية واختتم الحفل بمشاركة وإستعراض الخيول لرابطة ملاك الخيل بالقنفذة والعروض الفلكلورية الشعبية ، كما شارك فيها مجموعة من كبار الشعراء احتفالاً باليوم الوطني ولاقى الحفل نجاحاً واستحساناً من شرائح المجتمع كافة .

كما أوضح المتحدث الرسمي الاستاذ عبدالغني الغامدي أن البلدية تعمل منذُ أسبوعين؛ على تهيئة الشوارع والميادين من خلال تزيينها بالأعلام وليات الزينة والمجسمات المضيئة على أعمدة الإنارة، وبصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- .

كما تمّ تزيين الشوارع بمركز دوقة كذلك بالأعلام وليات الزينة والمجسمات المضيئة على أعمدة الإنارة، وتحرص بلدية المظيلف على المشاركات المجتمعية في جميع المناسبات، لا سيما الوطنية وماتقدمة يعد من أهم واجباتها تجاه الوطن والمواطن .