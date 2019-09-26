غدًا.. مواطني 49 دولة يدخلون المملكة بدون تأشيرة وقائمة محظورات على السياح

نايف السالم(صدى):

مع احتفال المملكة، غدًا الجمعة، باليوم العالمي للسياحة والذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، سيبدأ العمل بالتأشيرة السياحية وتفتح المملكة أبوابها لدخول مواطني 49 دولة بدون تأشيرة.

والدول هي: النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وإيرلندا وموناكو وأندورا وروسيا ومونتيرو وسان مارينو وأوكرانيا وإنجلترا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وقبرص، وسلطنة بروناى واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين، و الولايات المتحدة وكندا، ومملكة أستراليا ونيوزلندا.

الأسعار..

من المنتظر أن تكون رسوم التأشيرة 300 ريال، ورسوم التأمين الوطني 140 ريالا، وكذلكرسوم القيمة المضافة والمعاملة.

ومن المقرر أيضًا أنتكون مدة صلاحية التأشيرة 360 يوماً من الصدور، ومدة الإقامة في المملكة 90 يوماً لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يوماً خلال السنة الواحدة.

طرق الحصول على التأشيرة السياحية..

عند الوصول للمنافذ والمطارات الآتية: « مطار الملك خالد ومطار الملك عبدالعزيز ومكار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ومنفذ جسر الملك فهد ومنفذ البطحاء البري ».

الحصول عليها من ممثلي السفارات والقنصليات السعودية بالخارج.

المحظورات..

يحظر على السياح غير المسلمين دخول مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يحظر دخول السائح أقل من 18 سنة إذا كان بمفرده.

ويحظر استخدام التأشيرة السياحية في العلاج الطبي ولا يمكن استخدامها في أداء الحج أو العمرة في أوقات الحج، ولكن باقي الأوقات مسموح.

يحظر على النساء ارتداء ملابس غير محتشمة ويجب الالتزام بلائحة الذوق العام.