مواصفات وأسعار مرسيدس بنز GLB 250 موديل 2020

برلين(صدى):

عقب أن كشفت مرسيدس بنز عن سيارة الـ SUV المدمجة GLB-Class في يونيو، مع ظهور GLB 35 في نهاية شهر أغسطس، أعلنت مرسيدس أن موديل GLB 250 يبدأ بسعر 36,600 دولار (137,250 ريال)، ولا يشمل ذلك رسوم الوجهة والتسليم، والتي تضيف 995 دولار (3,700 ريال) إلى الفاتورة النهائية.

للحصول على هذا السعر، سيتعين عليك شراء سيارة SUV بدفع أمامي تستخدم محرك بقوة 221 حصان الخاص بمرسيدس بقوة 2.0 لتر، وإذا كنت ترغب في الدفع على جميع العجلات، فإن تكلفة GLB 250 4MATIC تزيد قليلاً عن 38,600 دولار (144,750 ريال)، ومرة أخرى لا تشمل رسوم الوجهة الإضافية، وعنصر آخر غير مدرج في السعر الأساسي وهي المقاعد الاختيارية في الصف الثالث، وهي ميزة نادرة نوعاً ما في عالم سيارات الـ SUV الصغيرة، ولم يتوفر السعر لها بعد.

وهذه الإضافة الأخيرة لا نعتد أنه سيكون إضافة شعبية، وذلك لأن GLB ليس لديها مساحة كبيرة للصف الثالث، ولكن بالنسبة للعائلات التي لديها أطفال صغار، قد يكون الصف الثالث الاختياري ميزة أساسية، وستشبه في ذلك النسخ ذات الثلاثة صفوف من المقاعد في سيارة رينج روفر ديسكفري سبورت وفولكس فاجن تيجوان .

وقال مختصون في مجال السيارات ، نشك في أن معظم مشتري GLB 250 سيحصلون على صفين فقط من المقاعد، وفي هذا الشكل، ستبدو سيارات الـ SUV الصغيرة مناسبة تماماً لمهمتها العائلية، حيث توفر مساحة أرجل للصف الثاني تقدر بـ 96.5 سم، وعندما لا يوجد أشخاص في الخلف، يمكن طي هذه المقاعد لتوفير مساحة شحن كلية تبلغ 1755 لتر، وتمتاز GLB 250 بقمرة القيادة الرقمية من مرسيدس ونظام ترفيهي MBUX، وعلى كل، تبدو جيدة بالفعل كسيارة SUV تقل قيمتها عن 40,000 دولار (150,000 ريال).