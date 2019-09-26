«هازارد» يعلق على مباراة الديربي المنتظرة

ماجد محمد(صدى):

علق إيدين هازارد لاعب وسط ريال مدريد، على مباراة ديربي العاصمة الإسبانية المنتظرة بين فريقه وأتلتيكو مدريد.

وأعرب «هازارد» عن تفائله بتحقيق الفريق الأبيض الإسباني نتيجة إيجابية في الديربي، قائلًا «عقلية ريال مدريد سلاحنا في الديربي، لأنها ضرورية من أجل الفوز لذلك لا حاجة لتوضيح ذلك لزملائك بالفريق».

وأضاف في تصريحات صحفية «في تلك المباريات، تشعر بالأجواء وأحاسيس الجماهير، وأتمنى أن أسجل في هذا اللقاء ونحقق الفوز».

واستكمل «كل شيء هنا مختلف، تقديمي أمام الجماهير كان أمرًا مدهشًا في ملعب سانتياجو برنابيو، لهذا أرغب في الفوز بالعديد من الألقاب».

ومن المنتظر أن يلتقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يوم السبت القادم في الليغا الإسبانية على ملعب «واندا متروبوليتانو».